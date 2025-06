Funerária Fernandes informa falecimento de Maria Teresa Benjamin Manelli

Deixa seu esposo Antônio Manelli Sobrinho e seus filhos Ana Flávia, Luiz Guilherme, Humberto e seus familiares.



O velório será neste sábado, 07, a partir das 11h no Velório Municipal e o sepultamento às 15h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.