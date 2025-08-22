Funerária Fernandes informa convites de missa de 7º dia

Funerária Fernandes -

Convite de Missa de 7º dia a família do Sra.Martha Pereira Petrucelli

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 22/08/2025 (Sexta-Feira), às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fatima

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Convite de Missa de 7º dia a família do Sra.Lourdes Vendruscolo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 22/08/2025 (Sexta-Feira), às 19:30 horas no Terreno da Santa Terezinha que fica localizado a avenida Romualdo Villani 461 Jardim Ipanema.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

