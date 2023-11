Funerais Santa Cruz informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/11/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Michell Victor Batista S. Dourado Freitas, nascido em 13/09/1990 com 33 anos de idade.

Era casado com a Sra. Jacira Cristina Italiano Batista.

Deixa o filho: Bernardo, seus familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 14/11/2023 às 14:30 h, saindo o féretro em cortejo do Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/11/2023 na cidade de Ibaté, o Sr. Everton Figueiredo Jorge, nascido em 18/12/1986 com 36 anos de idade.

Era casado com a Sra. Aline Vanusa da Silva Moreira.

Deixa a filha: Brenda, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 14/11/2023 às 15:00 h, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/11/2023 na cidade de Ribeirão Bonito, o Sr. Valdir Donizetti Alves, nascido em 11/09/1955 com 68 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos: Josiane e José Henrique, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 14/11/2023 às 11:00 h, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal de Ribeirão Bonito para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/11/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Saulo Erlo, nascido em 25/01/1944 com 79 anos de idade.

Era viúvo

Deixa os filhos: Oswaldo, Amarildo, Marcio, Marcelo e Maristela, os familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté.

O seu sepultamento dar-se-á dia 14/11/2023 às 11:00 h, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/11/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Salvador de Souza, nascido em 19/12/1947 com 75 anos de idade.

Era casado com a Sra. Romilda Vidotti de Souza

Deixa os filhos: Patrick e Priscila, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 14/11/2023 às 17:00 h, saindo o féretro em cortejo do Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Pedro Pegorin

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/11/2023 (Sexta-Feira) às 19:00hs, na Igreja Nossa Senhora do Carmo Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Cleide Regina Dornfeld

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 18/11/2023 (Sábado) às 18:30hs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

