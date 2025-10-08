Falece padre José Luiz Ferreira, pároco emérito da Paróquia Santa Madre Cabrini

A Diocese de São Carlos comunicou, com profundo pesar, o falecimento do padre José Luiz Ferreira, ocorrido na manhã desta quarta-feira (8). Aos 73 anos, o sacerdote era pároco emérito da Paróquia Santa Madre Cabrini, onde exerceu seu ministério por décadas, deixando um legado de fé, serviço e compromisso com a comunidade.

O velório será realizado na própria Paróquia Santa Madre Cabrini, nesta quinta-feira (9), a partir das 7h. A missa de exéquias será presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, às 15h, seguida do sepultamento.

Dom Luiz expressou suas condolências aos familiares, amigos e fiéis, convidando toda a comunidade diocesana a se unir em oração. “Que o Senhor console seus familiares, amigos e a comunidade paroquial neste momento de dor”, destacou.

Trajetória e legado

Ordenado presbítero em 25 de fevereiro de 1978, na Catedral de São Carlos, pelo então bispo Dom Ruy Serra, padre José Luiz exerceu diversos ofícios eclesiásticos ao longo de sua caminhada.

1978 – Coordenador do Seminário Diocesano de São Carlos

1980 – Diretor Espiritual do Seminário Diocesano de São Carlos

1985 – Pároco da Paróquia Santa Madre Cabrini

2004 – Vigário Episcopal da Região Episcopal I

2007 – Ecônomo da Mitra Diocesana de São Carlos

2020 – Título de Pároco Emérito da Paróquia Santa Madre Cabrini

Além de sua atuação pastoral, foi coordenador das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e diretor espiritual das Equipes de Nossa Senhora 07 e 15.

Em 1984, fundou o Projeto Madre Cabrini, iniciativa voltada ao atendimento de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos dos bairros Jardim Gonzaga e adjacências, oferecendo atividades educativas e sociais que complementam a ação da família e da escola.

Reconhecido por sua dedicação e espírito comunitário, padre José Luiz recebeu, em março de 2022, o título de Cidadão Honorário de São Carlos, concedido pela Câmara Municipal, em homenagem ao seu trabalho pastoral e social em prol da cidade.

