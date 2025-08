Falece o médico Eddio Pellegrini Junior, aos 59 anos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo pessoal

O falecimento do médico anestesiologista Dr. Eddio Pellegrini Junior, aos 59 anos, causou grande comoção entre colegas, amigos e instituições de saúde de São Carlos. Reconhecido por sua atuação profissional e dedicação à medicina, o médico era cooperado da Unimed e atuava no Serviço de Anestesiologia de São Carlos (SAHISC).

Em nota, o SAHISC comunicou a suspensão temporária de suas atividades em respeito à memória do Dr. Eddio. “Nos solidarizamos com a dor de familiares, amigos e todos que conviveram com ele”, declarou o serviço, que retomará suas atividades na próxima segunda-feira, 5 de agosto.

A Unimed São Carlos também emitiu comunicado lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade aos familiares, cooperados e amigos. O velório será realizado neste sábado (1º), das 11h às 16h, na Sociedade Médica de São Carlos.

