(16) 99963-6036
domingo, 17 de agosto de 2025
Obituário

Falece Dr. Alexandre Terruggi, um dos fundadores da Unimed São Carlos

17 Ago 2025 - 10h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Luto - Luto -

A Unimed São Carlos comunicou com pesar, neste domingo (17), o falecimento do médico Dr. Alexandre Terruggi, um dos fundadores da cooperativa.

O velório está sendo realizado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, das 10h30 às 14h30.

Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e cooperados:

“Nossos sentimentos aos familiares, cooperados e amigos.”

Dr. Alexandre Terruggi teve papel fundamental na criação e consolidação da Unimed São Carlos, deixando um legado importante para a saúde do município e região.

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário10h20 - 17 Ago 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário10h17 - 16 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário10h15 - 16 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimentos e convites de missa
Obituário10h14 - 16 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimentos e convites de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário21h13 - 15 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias