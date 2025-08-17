Falece Dr. Alexandre Terruggi, um dos fundadores da Unimed São Carlos

Luto -
A Unimed São Carlos comunicou com pesar, neste domingo (17), o falecimento do médico Dr. Alexandre Terruggi, um dos fundadores da cooperativa.
O velório está sendo realizado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, das 10h30 às 14h30.
Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e cooperados:
“Nossos sentimentos aos familiares, cooperados e amigos.”
Dr. Alexandre Terruggi teve papel fundamental na criação e consolidação da Unimed São Carlos, deixando um legado importante para a saúde do município e região.