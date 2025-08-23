(16) 99963-6036
sábado, 23 de agosto de 2025
Obituário

Falece a mãe do ex-prefeito Airton Garcia, Henriqueta Garcia, aos 95 anos

23 Ago 2025 - 09h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Falece a mãe do ex-prefeito Airton Garcia, Henriqueta Garcia, aos 95 anos -

Faleceu nesta sexta-feira (23), aos 95 anos, Henriqueta Roiz Garcia Ferreira, ex-vice prefeita e mãe do ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia.

A causa da morte ainda não foi informada.

Até o momento, também não há informações oficiais sobre velório e sepultamento.

Assim que os detalhes forem divulgados, a reportagem atualizará a matéria.

Nota de Pesar Prefeitura Municipal

NOTA DE PESAR - É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal de São Carlos comunica o falecimento de Henriqueta Roiz Garcia Ferreira, que foi vice-prefeita do município entre 1993 e 1996 e é mãe do ex-prefeito Airton Garcia.
Carinhosamente chamada de Dona Henriqueta, será lembrada por sua dedicação à cidade, sua generosidade e pelo carinho com que sempre se relacionou com a comunidade.
Neste momento de tristeza, a Prefeitura se une aos familiares e amigos, prestando solidariedade e homenageando a memória de uma mulher que tanto contribuiu para a vida pública de São Carlos.

 

Leia Também

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário16h21 - 22 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário13h32 - 22 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário13h31 - 22 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa convites de missa de 7º dia
Obituário08h58 - 22 Ago 2025

Funerária Fernandes informa convites de missa de 7º dia

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário08h56 - 22 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Últimas Notícias