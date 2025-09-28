Ex-prefeito Airton Garcia morre em São Carlos aos 75 anos

Prefeito Airton Garcia - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos comunicou, com pesar, o falecimento do ex-prefeito Airton Garcia, ocorrido na madrugada deste domingo (28), às 00h20. Ele estava internado desde o dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência.

De acordo com o boletim divulgado pela instituição, o óbito foi resultado de complicações decorrentes do quadro clínico iniciado no início do mês.

Airton Garcia uma figura política marcante na cidade, tendo exercido dois mandatos como prefeito de São Carlos. Durante sua trajetória, também atuou como deputado estadual.

A nota oficial foi assinada pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Jr., e pelo diretor técnico, Roberto Muniz Jr., que manifestaram solidariedade à família e aos amigos do ex-prefeito.

