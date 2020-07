Emoção e homenagens marcam despedida de padre João

Crédito: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira, 22, no cemitério Nossa Senhora do Carmo foi realizado o sepultamento do padre João da Silva, 52 anos. O religioso morreu à 1h desta madrugada no hospital municipal de Campos do Jordão/SP, onde prestava serviços sociais em um mosteiro. O pároco foi vítima da Covid-19.

Em uma live de 17 minutos, com a presença de familiares e amigos da igreja São Miguel Arcanjo, localizada no Jardim Tangará, obedecendo todos os protocolos de segurança, ocorreu a última homenagem, com cânticos religiosos, reza e a última despedida.

Padre João, natural de Oswaldo Cruz/SP, morou por aproximadamente 20 anos em São Carlos, onde residem até hoje irmãos e sobrinhos. Ele foi pároco na Diocese de Brasília e nos últimos anos atuou em Campos do Jordão.

