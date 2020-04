Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo da comerciante Mercedes Ruiz Canova, de 83 anos, conhecida como "Véia do Carvão" será sepultado às 17h deste sábado (11) no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O velório acontece na mesma necrópole.

Conhecida na cidade, Mercedes faleceu no começo da manhã. Ela lutava contra um câncer.

