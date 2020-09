Corpos de vítimas de acidentes serão sepultados nesta quinta-feira (10) em São Carlos

Crédito: Divulgação

Serão sepultados nesta quinta-feira (10) os corpos das vítimas de dois acidentes que aconteceram na noite desta quinta-feira (9), em São Carlos.

Os corpos do casal Orlaniro da Silva Neto, 43 anos, e Luciane Aparecida Elias, 47 anos, serão velados das 16h às 17h no Memorial São Carlos e sepultados às 17h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Já o corpo do motociclista Rogério Alexandre Martins da Rocha, 39 anos, será velado a partir das 13h e sepultado logo em seguida no mesmo cemitério.

O SCA entrou em contato com a administração do cemitério Nossa Senhora do Carmo e ainda não há informações sobre o sepultamento do policial militar aposentado José Carlos Lino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também