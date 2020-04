Corpo do garoto Emerson será sepultado às 14h30; amigos fazem homenagem

Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo do adolescente Emerson Wesley de Oliveira Dellaporte, de 13 anos, que morreu tragicamente na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Douradinho, será sepultado às 14h30 desta sexta-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações obtidas pelo SCA, o corpo ainda não chegou ao velório, o que deve acontecer nas próximas horas.

A morte do garoto causou comoção em São Carlos. Emerson fazia parte do projeto Skate Cidadão no São Carlos 8. Amigos fizeram um vídeo em sua homenagem.

Acidente de bicicleta

Emerson e mais três parentes e um amigo, todos de bicicleta, resolveram ir até um local conhecido como “piscina de pedra” ou “buracão”, no Douradinho, onde há uma nascente e uma pequeno lago que normalmente é utilizado para brincadeiras. O local é cercado.

Um primo de Wesley contou que a vítima não estava com sua bike, que teria um dos pneus furados e pegou uma emprestada de um colega, mas que estaria sem freios.

Quando ultrapassaram a cerca que dá acesso até o “buracão”, o primo disse que avisou Wesley da ausência de freios e mesmo assim, segundo ele, o garoto imprimiu velocidade e foi em direção a nascente. Momentos depois chegaram os demais adolescentes e viram Wesley dentro da água, juntamente com a bike.

A vítima foi retirada de dentro da nascente e colocada às margens ainda com vida, segundo o primo. Assustados, os meninos pediram socorro para uma mulher que foi até a nascente e viu a gravidade do acidente. Saía sangue pelo nariz e ouvido de Wesley.

A mulher retornou para sua casa e acionou o Samu e Corpo de Bombeiros. Um auto bomba, uma unidade resgate e uma unidade de suporte avançado foram até o local, mas Wesley estava morto.

