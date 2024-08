Corpo de vítima de atropelamento será sepultado na tarde desta quinta-feira em São Carlos

Crédito: Arquivo pessoal

O corpo de Samuel Farina Abdalla, de 21 anos.que foi encontrado morto com sinais de atropelamento na noite de ontem na rodovia SP-215, será sepultado às 14h30 desta quinta-feira (15), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O velório terá início às 10h30, no memorial Sinsef, localizado na avenida Salgado Filho, Vila Marina.

O ACIDENTE

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, equipes foram acionadas para atender a um chamado de atropelamento. Ao chegarem no local, encontraram a vítima caída na rodovia e uma equipe do DER realizando a preservação da área.

Segundo relatos, um caminhoneiro que passava pelo local avistou o corpo na rodovia e comunicou a equipe do DER, que imediatamente isolou a área e acionou a Polícia Rodoviária. As primeiras informações indicam que Samuel teria sido atropelado ao tentar atravessar a rodovia.

Até o momento, não há informações sobre testemunhas que tenham presenciado o momento do acidente,

