O corpo de Paulo Sergio Andrade da Penha, de 55 anos, que faleceu ontem na Santa Casa, em decorrência de um AVC, será sepultado às 16h30, no cemitério Santo Antonio de Padua.

O velório será das 12h as 16h no Santa Cruz Cerimoniais, que fica na avenida São Carlos nº 918

No dia do acidente, Paulo havia sofrido um mal súbito, onde conseguiu parar o ônibus no Prolongamento do Jardim Medeiros, impedindo que o coletivo despencasse ribanceira abaixo, evitando uma tragédia.

Ele deixa esposa e filhos.