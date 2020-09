Corpo de mulher que foi assassinada pelo companheiro será enterrado às 15h30 em São Carlos

Será sepultado às 15h30 no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo da aposentada Aparecida de Fátima Poli Gambim, de 60 anos, que foi morta com uma facada no peito pelo companheiro, nesta madrugada, na rua José Fontora Costa, no bairro Jardim Castelo Branco.

Conforme regras sanitárias, o velório é de apenas 1 hora e começa às 14h30 no Memorial São Carlos, ao lado do cemitério.

Aparecida era muito querida pelos familiares e amigos. Ela deixa dois filhos.

