Crédito: arquivo pessoal

O corpo do motorista de caminhão que morreu no final da noite desta quinta-feira (26), em um acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, será trasladado para São José do Rio Preto/SP, onde será sepultado no cemitério Jardim da Paz, neste sábado. Marcelo Fabiano da Silva Goes, tinha 48 anos, era casado e pai de dois filhos. (Veja notícia relacionada)

