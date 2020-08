Corpo de motociclista que morreu em acidente será sepultado às 14h30 no cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Será sepultado às 14h30 deste domingo (23), no cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo, o corpo do pedreiro Mauro Alves dos Santos, de 39 anos, que morreu em um trágico acidente de moto na tarde de ontem, na região do shopping. O velório começa às 13h30.

Mauro conduzia uma motocicleta pela Passeio das Palmeiras, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção e colidiu violentamente contra uma árvore. O irmão dele que passava pelo local pouco depois da colisão reconheceu a moto e ao parar encontrou Mauro sendo atendido pelo Samu, mas infelizmente ele não resistiu e faleceu.

