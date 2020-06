Crédito: Arquivo Pessoal

Será sepultado às 16h30 desta terça-feira (16) o corpo do motociclista Alison Gabriel Galter de apenas 20 anos que morreu em um acidente de trânsito no começo da madrugada no bairro Cidade Aracy.

O velório acontece no Memorial Grupo Vida, localizado na rua José de Alencar, 539, Vila Costa do Sol.

Nas redes sociais, amigos postam mensagens de despedida e pesar pelo falecimento precoce de Alison. Ele deixa os pais e quatro irmãos.

