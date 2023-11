Crédito: arquivo pessoal

O corpo do professor de Jiu-Jítsu, Mauro Pacífico, será sepultado às 11h desta segunda-feira (13), no cemitério Nossa Senhora do Carmo. O velório começou às 7h no Memorial Sinsef. Mauro morreu após passar mal durante uma partida de futebol São Carlos Clube. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao infarto.

Mauro era muito conhecido e querido na cidade. Amigos e familiares postaram dezenas de mensagens de despedida e pesar através das redes sociais.

