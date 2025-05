Corpo de jovem que morreu no CDHU será sepultado nesta quinta-feira em São Carlos

O corpo do jovem João Pedro Randoli Cardoso, de 18 anos, que faleceu na tarde de quarta-feira (7) após um confronto com policiais da Força Tática, no CDHU será sepultado no final da tarde desta quinta-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

João Pedro era solteiro e deixa os pais, além de familiares e amigos.

O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (8), às 17h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O féretro sairá do velório municipal em direção ao local do enterro.

