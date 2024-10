SIGA O SCA NO

13 Out 2024 - 11h38

13 Out 2024 - 11h38 Por Da redação

Crédito: Arquivo pessoal

O corpo do jovem Nicolas Eduardo Vieira Molina, 22, que faleceu após sofrer um acidente na tarde deste sábado na rodovia SP-318, em São Carlos, será enterrado às 16h15 deste domingo no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O velório será realizado a partir das 12h30. deixa a Mãe, Herica Francisca Vieira, o Pai, Toni Anderson Molina, os Irmãos, familiares e amigos.

