Corpo de jovem que morreu em acidente na SP-310 será enterrado em São Carlos

Será sepultado às 16h30 desta sexta-feira (9), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo do jovem Welington Miguel do Nascimento, de 27 anos, que morreu em um acidente na rodovia Washington Luis (SP-310), entre São Carlos e Ibaté, na noite de ontem (8). O velório acontece em Ibaté.

O acidente

Welington dirigia um Ford Fusion, quando perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes, pegando fogo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e o motorista foi encontrado distante do veículo, com diversas queimaduras. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As causas do acidente do acidente será investigadas.

