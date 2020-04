Corpo de jovem que morreu em acidente de trabalho será sepultado na tarde de hoje

Saiba Mais Fatalidade Trabalhador morre prensado por trator em fábrica de Água Vermelha

O corpo do jovem Irenildo Brito Felix, de 23 anos, que morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (1º) em uma empresa de Água Vermelha, será sepultado às 16h desta quinta-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Irenildo era natural da Bahia. Sua morte comoveu amigos e familiares.

Segundo informações obtidas pelo SCA, Irenildo conduzia um trator, quando o veículo tombou ao passar por um desnível. Ele ainda teria tentado pular, mas foi esmagado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também