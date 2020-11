Corpo de jovem que morreu em acidente de moto será enterrado no final da tarde

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Será sepultado às 17h desta segunda-feira (23), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, o corpo do jovem Ryan Eduardo Fernandes dos Santos, 19, que faleceu em um acidente de moto na madrugada, na avenida Capitão Luis Brandão. O velório começa às 15h.

O acidente

Ryan, que residia na Vila Jacobucci, conduzia uma moto CG 125 com placa de Barretos, sentido bairro/centro, quando colidiu contra o poste. Ele morreu na hora.

As causas do acidente serão investigadas.

