Crédito: Arquivo Pessoal

Será sepultado às 10h30 desta terça-feira (1º), no cemitério municipal de Dourado, o corpo do jovem Wesley Henrique Correa, de 24 anos, que morreu atropelado na noite desta segunda-feira (31), na rodovia Washington Luis (SP-310).

Wesley tentou atravessar a pista na altura do trevo do Santa Maria II, quando foi atingido por um Celta com placas de São Carlos. Ele morreu no local.

