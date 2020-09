Corpo de jovem que foi morto a facadas será sepultado às 15h em São Carlos

Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo de José Carlos Pereira da Luz, de 19 anos, que foi morto a facadas na noite deste sábado (19), em um bar, no bairro Antenor Garcia, será sepultado às 15h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

José Carlos chegou a ser socorrido por uma vizinha e levado até a UPA do Cidade Aracy, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou falecendo.

Junto as vestes da vítima a equipe médica encontrou quatro cápsulas de cocaína que foram apreendidas pela Polícia Militar no Plantão Policial.

