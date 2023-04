Corpo de jovem assassinado em Ibaté será enterrado em São Carlos

O corpo do jovem Gabriel Ygor da Silva Andrade, 27, será sepultado às 15h desta sexta-feira (14), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele foi morto com vários tiros na tarde de ontem (13), no Jardim Mariana, em Ibaté. O velório será a partir das 11h.

Gabriel era casado e deixa uma filha. Segundo informações, ele residia no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

O jovem foi morto por dois homens na frente de um imóvel, na rua Eduardo Apreia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma câmera de segurança registrou o crime, porém até o momento os acusados ainda não foram identificados.

