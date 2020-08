Crédito: Divulgação

O velório do entregador de pizza Ladislau Delgado, 42, que morreu na noite deste domingo (9) em um acidente na avenida Getúlio Vargas está previsto para começar às 14h e o corpo será sepultado às 15h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A morte de Ladislau causou comoção em São Carlos. Ontem era o primeiro dia de trabalho como entregador freelancer na pizzaria.

