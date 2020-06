Corpo de ciclista será enterrado nesta sexta-feira

Manoel morreu após perder o controle da bicicleta ao passar por uma lombada - Crédito: Arquivo/SCA

O corpo de Manoel Silva, de 60 anos, que morreu após sofrer uma queda de bicicleta na manhã desta quinta-feira (11) na estrada do 29 está no velório municipal de São Carlos. O sepultamento está marcado para acontecer às 11h15 no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Manoel morava na região do bairro Maria Stella Fagá.

O acidente

Manoel saiu para pedalar com amigos. Esse seria seu primeiro passeio com um trajeto mais longa. No final de uma descida ele perdeu o controle da bicicleta ao passar em uma lombada e na queda bateu fortemente a cabeça contra o asfalto. Ele faleceu antes mesmo da chegada do Samu.

