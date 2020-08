Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo do ciclista Joel Alves Pereira, de 59 anos, que morreu atropelado no final da tarde desta terça-feira (4), próximo ao CEAT, na estrada do Broa, será sepultado às 14h desta quarta-feira (5), no cemitério Jardim da Paz, onde também será velado.

Joel era divorciado e deixa os filhos Higor e Giovana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também