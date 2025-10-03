(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Despedida

Corpo de biólogo que morreu no Ceará será sepultado nesta sexta-feira em São Carlos

03 Out 2025 - 06h44Por Da redação
Janderson Assandre tinha 31 anos - Crédito: arquivo pessoal Janderson Assandre tinha 31 anos - Crédito: arquivo pessoal

O corpo do pesquisador são-carlense Janderson Assandre Assis, de 31 anos, será sepultado nesta sexta-feira (3), em São Carlos. Ele morreu na última terça-feira (30), durante uma atividade de campo em uma gruta no Sítio Lajeirinho, em Limoeiro do Norte, no Ceará.

Segundo informações, o biólogo realizava escavações quando desmaiou dentro de uma fenda e foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita inicial é de que a causa tenha sido inalação de gases tóxicos ou um possível deslocamento de terra. Outro pesquisador que o acompanhava também passou mal e precisou ser levado ao Hospital São Raimundo.

Formado em Biologia em São Carlos, Janderson era reconhecido no meio acadêmico e integrava o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo (Cume) da UFSCar, que lamentou profundamente sua morte em nota oficial.

O velório acontece nesta sexta-feira, a partir das 8h30, no Velório Jardim da Paz. O sepultamento será realizado às 12h30, no Cemitério Jardim da Paz, em São Carlos.

