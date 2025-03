Corpo de barbeiro que morreu em acidente na SP-310 serÃ¡ enterrado em AmÃ©rico Brasiliense

Corpo de Jorge será velado na manhã deste sábado - Crédito: arquivo pessoal

O corpo do barbeiro Jorge Luis dos Santos, de 30 anos, que morreu em um trágico acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (28), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, será velado das 7h às 10h no velório municipal de Américo Brasiliense, onde será sepultado em seguida em um cemitério da cidade.



Jorge retornava junto com a namorada da capital e no quilômetro 248, perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão que estava parado no acostamento devido a uma falha mecânica. Ele morreu no local, enquanto a namorada foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa de São Carlos. Ela não corre risco de morte.

