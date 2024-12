Compartilhar no facebook

André Morreu após ser baleado - Crédito: arquivo pessoal

O corpo de André Alves da Silva, de 38 anos, morto ontem pela Polícia Militar no Centro de São Carlos será sepultado às 17h30, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.



André portava uma faca e uma réplica de pistola e não quis se entregar, mesmo após ser atingido por disparos de elastômero e arma de choque.

