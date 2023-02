Comando da PM emite nota de pesar pelo falecimento do Coronel Jeferson

Confira a nota na integra:

É com pesar que o Major PM Fernando Marino Porto, Comandante Interino do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, comunica o falecimento na data de hoje, do Coronel PM JEFFERSON LOPES JORGE, após uma luta incansável contra um câncer.



O Coronel PM Jefferson , nasceu em 02 de agosto de 1973 , na cidade de São Carlos; filho de Jorge Simões Jorge (em memória) e Rita Morato Lopes Jorge; deixou sua esposa Angélica Renata Tomazini Lopes Jorge e 03 filhos, Pedro Henrique Paiva Jorge, Emily

Lopes Jorge e Laura Lopes Jorge.

Ingressou no dia 15 de Janeiro de 1992 na Academia de Policia Militar do Barro Branco e no dia 19 de dezembro de 1994 foi nomeado Aspirante a Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalhou na Capital paulista como Tenente e após 04 anos, conseguiu sua transferência no interior paulista. Trabalhou na cidade de Matão, como Tenente na função de Comandante do policiamento operacional; Em 1998 foi apresentado para trabalhar em São Carlos, realizando seu sonho de trabalhar na sua cidade natal, onde desempenhou várias atividades operacionais e administrativas, tais

como, Comandante de Força Patrulha, Comandante da Força Tática, Oficial Chefe da Seção de Comunicação Social, Oficial Chefe da Seção de Pessoal, Oficial Chefe da Seção de Inteligência, Oficial Chefe da Seção de Operações e Comandante da Primeira Companhia com sede na cidade de São Carlos.

Em maio de 2009 foi promovido ao posto de Capitão, porém não havendo vaga disponível no Batalhão de São Carlos, aceitou o convite de trabalhar novamente na cidade de Matão, agora como Comandante da 4ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Durante o posto de Capitão ainda teve a oportunidade de desempenhar suas funções nas cidades de Franca e Araraquara, além de uma rápida passagem como Comandante de uma Companhia Operacional que faz divisa com o estado de Minas Gerais com sede na cidade de Ituverava. Em 24 de maio de 2017 foi promovido ao posto de Major da Polícia Militar sendo designado a continuar servindo no 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior com sede em São Carlos, porém na função de Coordenador Operacional na área do 38º Batalhão com sede em São Carlos. No dia 25 de agosto de 2021, o Tenente Coronel Jefferson foi promovido e designado a ser o Comandante do 38º Batalhão de Policia Militar do Interior, com sede em São Carlos, compreendendo ainda as cidades de Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. Em 11 de novembro de 2022, foi promovido ao posto de Coronel PM.

Nesse momento de dor, unimos nossos sentimentos aos da família e elevamos nossos pensamentos a Deus, rogando-lhe que, por meio de seu grande amor, possa consolar os corações e curar as feridas dessa separação. Recebam o abraço fraterno dos integrantes do 38º Batalhão de Polícia Militar do

Interior. Com nosso mais sincero pesar.