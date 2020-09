Colégio Adventista comunica o falecimento da professora Elaine Cristina Barbosa da Silva

O Colégio Adventista e a educação de São Carlos estão de luto. Faleceu nesta sexta-feira (4) a professora Elaine Cristina Barbosa da Silva. Ela lutava contra um câncer.

A escola publicou uma nota de pesar em sua página no Facebook:

É com profundo pesar que o Colégio Adventista de São Carlos informa o falecimento de nossa querida professora Elaine Cristina Barbosa da Silva.



A professora Elaine dedicou 26 anos de sua vida à missão da Educação Adventista. Foram 32 turmas sob sua regência, mais de 600 famílias influenciadas com o amor de Deus através de seus ensinamentos.

Em 1994 iniciou suas atividades na Escola Adventista de Araraquara, onde fez amizades que se conservaram até hoje. Em 2002 foi transferida para o Colégio Adventista de São Carlos, onde permaneceu influenciando vidas até este ano. Em julho de 2019 os médicos descobriram um tumor no cérebro e desde então ela lutou corajosamente contra a doença.

Elaine tem uma família comprometida com a Educação Adventista. Sempre expressou sua gratidão por ter seus 2 filhos, Alexandre Júnior e Bruno, formados na rede, além de seus sobrinhos que ela alfabetizou e acompanhou com todo carinho. Elaine também deu sua contribuição na formação de novos professores, acolhendo, ajudando, aconselhando e repartindo sua experiência de professora alfabetizadora de muitas qualidades. Hoje, das 36 turmas do colégio ela foi professora de alunos em 23 turmas.

Foram anos de dedicação dos seus talentos para cada aluno e família. Seus talentos artísticos, tão marcantes, permeiam o colégio com lembranças de programas, datas especiais e presentes feitos com suas mãos habilidosas.



Neste momento de dor, estendemos nossas condolências e orações aos familiares e amigos, confiantes na promessa bíblica: "E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor..." (Apocalipse 21:4)

