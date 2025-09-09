Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia

Danilo Antonio Rosa, de 42 anos e Juliana Ferreira de Sousa Rosa, de 41 anos -

São Carlos se despede nesta terça-feira (9) do casal Juliana Ferreira de Sousa Rosa, de 41 anos, e Danilo Antonio Rosa, de 42 anos, vítimas de um grave acidente registrado na noite de domingo (7), na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos.

O velório terá início às 8h, na Igreja Matriz de Santa Eudóxia, seguido do sepultamento ao meio-dia, no Cemitério Municipal do distrito. Juliana e Danilo deixam a filha Ana Clara, além de familiares e amigos, que se reúnem para a despedida marcada por grande comoção.

O casal perdeu a vida após a colisão frontal entre o veículo em que estavam, um VW Gol cinza, e um Hyundai HB20 prata conduzido pelo médico L. M. M., de 27 anos. O impacto foi tão violento que as vítimas morreram no local.

Solto após pagar fiança

Inicialmente autuado em flagrante, o médico recebeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 7.590,00. O valor foi quitado nesta segunda-feira (8), e ele deixou o Centro de Triagem de São Carlos, onde estava detido desde a noite do acidente.

