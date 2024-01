Cantor João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia no coração

SIGA O SCA NO

Crédito: reproção/redes sociais

O renomado músico João Carreiro, aos 41 anos, uma das vozes mais reconhecidas do Brasil, faleceu na noite de quarta-feira (3) após complicações durante uma cirurgia cardíaca. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao cenário sertanejo.

Conhecido em todo o país por sua parceria com o Capataz, João Carreiro é considerado uma das figuras mais distintas do sertanejo nacional. Natural do Mato Grosso, o músico escolheu Campo Grande como seu lar.

A notícia também foi confirmada por Renato Sertanejeiro, uma figura influente no meio musical sertanejo.

Antes da cirurgia, João Carreiro havia explicado a um amigo a necessidade de submeter-se a um procedimento para corrigir uma válvula cardíaca e tratar um "sopro" no coração, conhecido tecnicamente como prolapso.

Apesar de geralmente considerado benigno, o prolapso da válvula mitral pode exigir intervenção cirúrgica para preservar a saúde do paciente. No entanto, durante o procedimento, o cantor teve complicações e não resistiu. Apesar das tentativas de reanimação durante horas, infelizmente, não houve sucesso.

