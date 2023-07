Câmara Municipal manifesta pesar pelo falecimento Iraydes de Oliveira Leite

Com profunda tristeza, a Presidência da Câmara Municipal de São Carlos manifesta condolências aos familiares e amigos da estimada Sra. Iraydes de Oliveira Leite, ocorrido neste domingo, 23 de julho. Uma perda inestimável para nossa cidade, que se despede de um símbolo da luta contra o câncer e da ajuda ao próximo em nossa cidade.

“Cidadã Honorária de São Carlos” – título que tive a honra de propor em sua homenagem – ao longo de décadas a Sra. Iraydes dedicou-se de corpo e alma na presidência da Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer, tornando possível a ação voluntária que ajudou milhares de pessoas.

Foram incontáveis as oportunidades em que se empenhou com energia e determinação para a manutenção da entidade e servir ao próximo com amor e exemplar espírito de benemerência e solidariedade.

Natural da cidade de Piracicaba, viúva e mãe de três filhos, a Sra. Iraydes radicou-se em São Carlos no início dos anos 1950, e se identificou plenamente com a comunidade local, inclusive destacando-se no esporte: foi tenista do São Carlos Clube, conquistando diversos torneios. títulos, troféus, e medalhas ao participar do Troféu Bandeirantes, Jogos Abertos e Jogos da Paulista, no período de 1954 a 1963.

O voluntariado faz parte da sua vida – os avós e os pais sempre atuaram na causa da hanseníase em Piracicaba – e a solidariedade a uma amiga, cuja filha faleceu aos nove anos, a levou a ingressar na luta em benefício dos pacientes com câncer.

Seu empenho amenizar o sofrimento das pessoas mais necessitadas encontrou apoio de seus familiares, voluntárias e colaboradores, tornando possível a realização de um trabalho humanitário de elevado alcance que orgulha toda a nossa comunidade.

A Sra. Iraydes deixa o legado de amor que inspira a todos quantos testemunharam a maneira louvável com que ela soube fazer diferença na vida de tantas outras pessoas.

Neste momento de dor e luto, rogamos a Deus para que seus familiares encontrem conforto nas lembranças felizes e no exemplo de luz e fraternidade que são eternos

Leia Também