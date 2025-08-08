(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Obituário

Aos 66 anos, morre ícone do samba Arlindo Cruz

08 Ago 2025 - 17h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Aos 66 anos, morre ícone do samba Arlindo Cruz - Crédito: Reprodução/instagram Crédito: Reprodução/instagram

Nesta sexta-feira (8), o Brasil se despede de um de seus maiores talentos musicais - o multi-instrumentista, compositor e ícone do samba, Arlindo Cruz. Com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), Arlindo Cruz morreu aos 66 anos. 

Em comunicado publicado nas redes sociais, a família informou a morte e agradeceu as mensagens de amor, apoio e carinho que receberam nos últimos anos, e em especial agora na hora da partida. "Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", diz a nota. Arlindo deixa a esposa, Bárbara, e os filhos Arlindinho e Flora. 
 

Agencia Brasil

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h12 - 08 Ago 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h40 - 08 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h54 - 08 Ago 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Matriz informa nota de falecimento
Obituário10h51 - 07 Ago 2025

Grupo Matriz informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário10h50 - 07 Ago 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias