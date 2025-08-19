Falece Alan Maurício Alves após dias de luta contra a leucemia

Allan era ligado a causa animal - Crédito: Arquivo pessoal

A cidade recebeu com pesar, nesta segunda-feira (18), a notícia do falecimento de Alan Maurício Alves de Castro, que estava internado em Araraquara lutando contra a leucemia. Após semanas de enfrentamento da doença, Alan não resistiu e partiu para os braços do Pai.

Nas redes sociais, a irmã publicou uma mensagem emocionada de despedida:

“Voaaaa meu irmaooo!!! A doença veio implacável... você lutou, acreditou e suportou coisas inimagináveis. Quis muito viver... 48 dias... muito rápido. Agora não existe dor... até um dia, meu Irmão Alan. Você fez a diferença... me disse que seu propósito de vida era salvar os animais... e assim fez!”

O falecimento causou grande comoção entre familiares e amigos, que destacam sua dedicação e amor pelos animais, marca registrada de sua vida.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Leia Também