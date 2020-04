Advogado morre e filha presta emocionado depoimento

Crédito: Divulgação

O advogado José Paulo Pereira Santos, morreu por volta das 21h10 desta segunda-feira, 6, no Hospital Universitário em São Carlos, vítima de endocardite.

Casado com a também advogada Maurice Ferrari Santos, tinha 60 anos e deixa os filhos Marcela, Lucas e Matheus. Seu corpo foi trasladado para Jaboticabal e seu enterro aconteceu às 13h de terça-feira, 7.

UMA HOMENAGEM AO PAPAI

Nesta época de pandemia, onde não é permitida a aglomeração, o corpo de José Paulo não pode ser velado e como homenagem ao papai, a filha Marcela fez uma homenagem àquele que foi seu exemplo de vida.

Frases que ficarão marcadas eternamente na família, ao ver a gratidão de toda a família ao advogado que intimamente é conhecido como Bolota, Paizinho, Paulinho.

O São Carlos Agora, em reconhecimento ao papai advogado José Paulo e em respeito a última homenagem da filha Marcela, transcreve o emocionado texto:

“Bolota, Paizinho, Paulinho, Pai... É com uma enorme gratidão no peito que digo que sou sua filha. É com amor que digo que tudo que eu aprendi foi pelo seu incentivo. É com carinho que peço descanse e com muita dor que digo sinto sua falta.

Cresci rodeada de animais, rodeada de amor, rodeada de uma sabedoria inabalável. Sabe pai, sou um pouco como você, deixo as coisas que me magoam para trás, passo a régua, como você dizia. Nós fazíamos isso para nos proteger da maldade do mundo, é nosso jeito de seguir a vida.

Nunca ia pensar que você fosse tão cedo, que você não fosse me acompanhar na minha casa, escolher o piso, ajudar a instalar os móveis, entrar comigo no dia do meu casamento.

Paizinho, a Patroa te ama muito, o Má e o Lú te amam muito, temos orgulho de ser quem somos e, tudo isso devemos a você.

Queria ter um tiquinho da sua inteligência e um montão da sua bondade.

Seus amigos, seus irmãos, primos, sobrinhos, genro, noras, clientes, todos, todos que tiveram a honra de passar algumas horas com você estão sentindo, sentindo uma dor no peito que não tem jeito. Mas sabe pai, estamos orgulhosos de ter te conhecido! Grande homem, grande pai, grande amigo.

Estou sem chão, não tenho forças, meu peito dói, minha cabeça gira, é difícil respirar, porém, vou fazer igual você fez quando a vó Nair foi embora.

Vou chorar e depois agradecer por você ter me escolhido como sua princesa, por você ter proporcionado o que proporcionou até hoje e te prometo meu Bolotinha jamais, em nenhum dia de minha vida esquecerei de você, vou cuidar de todos, vou amar todos assim como você amou.

Descansa meu amor, essa batalha foi dura, árdua, você lutou bravamente, assim como um dia eu lutei e você venceu, se despediu de nós e recebeu todo o amor que tínhamos guardado para te dar.

Eu te amo e te agradeço”.

