Venda de bikes segue em alta em São Carlos

Venda de bicicletas aumentaram durante a pandemia - Crédito: São Carlos Agora

Bike e Bike está localizada na rua 13 de Maio, no Centro. O comércio de bikes em São Carlos está aquecido e a expectativa para o final de ano é a melhor possível e neste segmento de mercado, há um sentimento positivo. A empresária Caroline Antunes Moreira, proprietária da Bike & Bike (localizada na rua 13 de Maio, 1716, no centro) mostrou muito otimismo em entrevista ao São Carlos Agora nesta quinta-feira, 10.

Com experiência na área, Carol informou que desde o início da pandemia o crescimento nas vendas chegou a 80% e nos meses seguintes chegou dar uma estabilizada uma vez que, diante da demanda, chegou a faltar no mercado peças de reposição, equipamentos e vestuário esportivo para aqueles tem como hobby o pedal.

“As nossas vendas de baseia em bicicletas de alumínio e nacionais. Conseguimos renovar o nosso estoque e estamos com uma gama muito grande de opções”, relatou, salientando que as vendas para o final de ano, deverão ser expressivas. “O mercado neste segmento está aquecido e acredito que temos chances de superar as metas nas vendas”, revelou.

QUALIDADE DE VIDA

“Praticar ciclismo e praticar qualidade de vida”, resumiu Carol, salientando que pedalar é um santo remédio para quem possui problemas na coluna e às vezes ficam impedidos de praticar caminhada.

A empresária garantiu que, pedalar é manter a saúde e paralelamente, evita aglomeração nesta época de pandemia da Covid-19.

“A maioria de nossas vendas são bikes para a prática do MTB (mountain bike). São Carlos está em uma região superprivilegiada, pois temos muitas cachoeiras, trilhas acidentadas e paisagens excêntricas. É saudável e a modalidade é praticada em matas. Portanto, longe da loucura da cidade, da aglomeração. É um esporte seguro. Mas temos que manter os protocolos de segurança nesta época pandêmica”, disse. “Quem pedala se sente á vontade e pratica exercícios ao ar livre”, ponderou.

A Bike & Bike está com um horário especial de atendimento neste final de ano. Os interessados em adquirir uma bicicleta e praticar qualidade de vida, poderão ir até a loja das 9h às 20h de segunda-feira a sexta-feira.

