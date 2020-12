Roca Imóveis lança campanhas incríveis de Natal

A imobiliária inovou mais uma vez criando a ROLETA DO NOEL! Todos que alugarem (inquilino) ou comprarem um imóvel no mês de dezembro na Roca, tem direito de girar a roleta.

A ideia é presentear os clientes do mês de dezembro, com prêmios diversificados em parceria com estabelecimentos de vários segmentos da cidade de São Carlos: Kamzu, Jolly, PQ Doces, Billys, Studio Amanda Lobato, Studio Gi Villas, Mônica Cristina e Old boy.

Após girar a roleta, os ganhadores receberão um voucher do prêmio para utilizar no período do mês de dezembro.

A outra Campanha, com o slogan “Roca, a imobiliária que leva os idosos no coração” é uma ação solidária envolvendo o Asilo Cantinho Fraterno e os novos clientes que fecharem o contrato com a Roca.

Todos que comprarem ou alugarem (inquilino) um imóvel na Roca, terão a opção de acrescentar no contrato o valor de R$ 1,00 à R$3,00, a imobiliária no final do mês dobrará o valor total, para comprar itens higiênicos e remédios que o Asilo necessita.

SERVIÇO

Roca Imóveis – 16 3373-5000

WhatsApp – 16 99611-7890

Av. São Carlos 2541 - São Carlos/SP

