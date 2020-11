Roca Imóveis lança campanha Valendo Dinheiro

A Campanha INDICOU, FECHOU, GANHOU foi lançada no dia 1º de novembro e é bem simples

a pessoa que indicou ganha na hora R$ 50,00. Basta você entrar nesse link https://conteudo.roca.com.br/indique-e-ganhe e PREENCHER CORRETAMENTE O FORMULÁRIO indicando uma pessoa. Caso essa pessoa indicada ALUGUE ou COMPRE um imóvel na Roca Imóveis, após a assinatura do contrato,

A campanha pode ser fortalecida com a entrada do BLACK ROCA. São mais de 100 imóveis selecionados para VENDA E LOCAÇÃO com descontos jamais vistos. Todos os imóveis da promoção vão ser postados diariamente no Instagram da imobiliária @rocaimoveis até o dia 30 de novembro.

Há mais de 43 anos no mercado são-carlense a Roca imóveis vem inovando nas suas campanhas e investindo em tecnologia, prometendo muitas novidades para seus clientes e parceiros no ano que vem!

Roca Imóves



Endereço; Avenida São Carlos nº 2541 Centro



Telefone: (16) 3373-5000



WhatsApp: (16) 99611-7890

