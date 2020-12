Passe o seu Natal com um Sofá Novo

A famosa loja de sofás da Getúlio Vargas está com tudo nesse NATAL.

Diferente da maioria das lojas do ramo que cobram altos valores de frete e estão com prazos de entrega somente para o próximo ano, a loja LIQUIDA SOFÁ OUTLET entrega todos os produtos em 24 horas e tem frete grátis em todos os sofás novos!

Com preço baixo, é a oportunidade que todos querem para passar o Natal com a casa organizada e um sofá novinho para curtir com a família. Vale a pena conferir as opções.

A loja está ficando aberta em horário estendido para melhor atender o público. Veja abaixo:



Horário: Segunda a Sábado das 9:00 às 20:00hs e Domingo das 9:00 às 17:00hs.

Instagram:

Facebook: Endereço: Av. Getúlio Vargas, 72Horário: Segunda a Sábado das 9:00 às 20:00hs e Domingo das 9:00 às 17:00hs.Instagram: @liquidasofaoutlet.saocarlos Facebook: liquidasofaoutlet.saocarlos

Leia Também