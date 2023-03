Palestra “Você pode encarar o futuro com confiança" acontece dia 01 e 02/04

Por causa do aumento da tensão econômica, dos conflitos nacionais e sociais, pesquisas indicam que a confiança no futuro está mais baixa do que nunca em muitos países, incluindo o Brasil. De acordo do com um estudo de 2023 da Edelman Trust Barometer, 24 dos 28 países pesquisados estão vendo mínimas históricas no número de pessoas que pensam que suas famílias estarão em uma condição melhor daqui a cinco anos.

Na contramão desse cenário pessimista, um programa especial global com o tema “Você pode encarar o futuro com confiança!” acontecerá no final de semana de 1º e 2 de abril de 2023. Essa palestra gratuita será apresentada em trinta minutos e ocorrerá nos Salões do Reino das Testemunhas de Jeová em todo o mundo, com a opção de videoconferência disponível. Confira a seção Assista a uma reunião no site jw.org para obter endereços e horários das reuniões em sua região.

“Os desafios que enfrentamos podem parecer esmagadores, mas a Bíblia nos dá uma poderosa esperança para o futuro que pode nos ajudar agora mesmo”, disse Kleber Barreto, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “Esse programa global é feito para que todos os que estejam presentes tenham razões concretas para encarar o futuro com confiança”, conclui.

Maria, de Campinas, São Paulo, é uma mãe de família que estava passando por problemas financeiros e constantes brigas familiares. Ela se sentia triste e sem esperança. Desde que Maria começou a estudar a Bíblia, tem conseguido lidar melhor com seus problemas. “Quando lembro de tudo que Jesus sofreu por nós, ganho forças para não desistir. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje com minha família unida”, diz Maria, que está na expectativa para estar presente à programação especial.

Essa palestra especial é o primeiro de dois eventos gratuitos que acontecerão em todas as 118 mil congregações das Testemunhas de Jeová durante a primeira semana de abril. O público também é convidado a se juntar a quase 20 milhões de pessoas que se reúnem todos os anos para assistir à Celebração da Morte de Jesus Cristo, confirmada para a noite de terça-feira, 4 de abril de 2023.

A entrada dos dois eventos é gratuita e nenhum tipo de cadastro é necessário. Para saber mais sobre esses eventos ou encontrar um local onde ocorrerão perto de você, acesse jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

