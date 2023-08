Padre Everton Luchesi participa de encontro de reitores de santuários em Aparecida

Além do Pe. Everton, participam do encontro o Prefeito de Igreja do Santuário Nacional, Pe. Diego Antônio da Silva, C.Ss.R, Frei Diego Atalino de Melo, OFM, Reitor do Santuário de Frei Galvão, Pe. Márcio Almeida, Reitor e Coordenador do Regional Sul I e demais reitores de santuários do Brasil.

O encontro tem como objetivo discutir a missão dos santuários católicos no Brasil e no mundo. Os participantes estão discutindo temas como a acolhida dos fiéis, a celebração da liturgia e a evangelização.

O reitor do Santuário da "Aparecidinha da Babilônia" destacou a importância da valorização da cultura, das raízes e das tradições dos santuários. "A valorização da nossa cultura, raízes e tradição enobrecem nosso município e nos ajudam a partilhar experiências de fé", disse.

O encontro de reitores de santuários é uma oportunidade para os participantes trocarem experiências e refletirem sobre a missão dos santuários católicos no Brasil e no mundo.