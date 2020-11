Opah Outlet promete repaginar a moda em São Carlos

O mercado da moda são-carlense vai estar agitada a partir deste sábado, quando São Carlos ganha mais uma moderna loja.

Com amplo espaço, atendimento padronizado, funcionários capacitados, além dos últimos lançamentos do setor, será inaugurada a partir das 09h, a Opah Outlet, localizada na rua Geminiano Costa, 535, no centro de São Carlos.

A Opah Outlet traz para os exigentes são-carlense, moda feminina e masculina, além de looks modernos e diferenciados.

Uma diferenciada gama de artigos com preços especiais, será colocado para apreciação dos consumidores, como bonés, camisetas, calças, shorts, saias, T-shirts, entre outros.

NA REDE

A Opah Outlet está na rede e em sua página no Instagram @Opah_outlet os seguidores poderão acompanhar o que há de lançamentos na moda.

Também no WhatsApp 16 99612-7954, um atendimento carinhoso e muito atencioso, onde todos poderão fazer compras.

Nestes dois itens, para quem quiser comodidade e poder comprar sem sair de casa. Tudo para agradar os consumidores no “novo normal”.

SERVIÇO

Rua Geminiano Costa, 535, Centro - São Carlos

WhatsApp (16) 99612-7954

Instagram @Opah_outlet

Leia Também