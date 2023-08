Santuário da Aparecidinha atrai multidão de fiéis às vésperas do feriado

Crédito: divulgação

O Santuário da Aparecidinha esteve repleto de fiéis neste domingo (13), que, antecipando o feriado, estão participaram da programação especial oferecida pelo local.

Um Tríduo está em andamento desde o último sábado, reunindo fiéis para celebrações religiosas únicas e significativas. Ontem, a programação contou com a presença do Padre José de Dourado, que conduziu uma Missa campal, reforçando os laços de comunhão entre os presentes.

Para essa segunda-feira (14), está agendado o "SOS Oração" às 19h30, um evento especial que terá a participação do Pe. Robson Caramano. Um momento de profunda conexão espiritual, este evento culminará com a consagração da cidade de São Carlos à Nossa Senhora Aparecida, símbolo de fé e devoção para muitos.

As celebrações não param por aí, pois no dia 15/08, Dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá uma série de missas ao longo do dia, proporcionando múltiplas oportunidades para os fiéis se reunirem e prestarem homenagem. Os horários das missas são os seguintes: 3h, 4h30, 6h, 7h30, 9h (com a presença do Bispo), 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30, culminando com a última missa às 18h.

Além dessa programação especial, os fiéis podem também desfrutar de outros momentos de devoção e espiritualidade. O Terço será rezado a cada hora na réplica do santo sepulcro, proporcionando momentos de reflexão e meditação. Para aqueles que buscam a reconciliação espiritual, haverá plantão de atendimentos de confissão. Uma praça de alimentação também está disponível para aqueles que desejam se fortalecer fisicamente enquanto nutrem sua alma.

