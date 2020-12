Moda feminina é na Our Clover Boutique

Um espaço onde todas as mulheres se sentem em casa e valorizadas, é na Our Clover Boutique, uma loja dedicada “para elas”, aqui as clientes encontra as últimas novidades da moda atual e moderno para agradar todos os gostos.

A Our Clover Boutique está localizada na Avenida Sallum, 765, em um ponto privilegiado na Vila Prado, em frente à Igreja Santo Antônio.

Em um prédio amplo, espaçoso e aconchegante, atendimento padronizado, além de muita atenção e carinho na recepção, estamos preparadas para executar todos os protocolos de segurança devido à pandemia Covid-19. Assim, proporcionar um atendimento qualificado para quem busca novidades em calça e shorts jeans, blusinhas, cropped, vestidos, macacão, saias, body, T Shirts, e várias outras opções.

Além de produtos de primeira qualidade, a Our Clover Boutique oferece preços competitivos a partir de R$ 29,99. Então quem busca ambiente seguro, atendimento diferenciado e produtos por preços acessíveis, basta ir até a Our Clover Boutique; Corre pra cá e venha nos fazer uma visita.

Todas as clientes também podem acompanhar as novidades nas redes sociais:

Instagram: @ourclover_boutique

Facebook: Our Clover Boutique

Our Clover Boutique vai além e oferece ainda um diferenciado serviço de entrega: A cliente compra online pelo WhatsApp 16 981521408 e o produto será levado até o conforto e segurança, por uma taxinha apenas R$ 6,00.

Venha nos conhecer, aguardamos você.

SERVIÇO

Our Clover Boutique

Avenida Sallum 765, Vila Prado (em frente à Igreja Santo Antônio)

WhatsApp 16 981521408

Instagram: @ourclover_boutique.

Horário de atendimento

Segundas-feiras a sextas-feiras: 10h às 20h

Sábados e domingos: das 9h às 17h

